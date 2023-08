No se quiso ir: La respuesta de "Gran Hermano" al arrepentimiento de Lucas

El capítulo de este jueves iba a ser el momento en que Lucas Crespo abandonara "Gran Hermano".

La razón: Debido a una lesión previa en su espalda, aunque otros hablaban de que el joven debía enfrentar un proceso judicial en calidad de imputado por delito de lesiones graves.

Hasta Francisca, su pareja en el reality, armó las maletas del joven mientras él visitaba a un médico fuera del reality para comprobar la gravedad de su discopatía en la espalda.

En esa visita al médico, lo pincharon con corticoides, le dieron medicamentos y le dijeron que la lesión "no debería empeorar mientras no entrenara tan fuerte".

Cuando era hora de dejar la casa, el joven causó la sorpresa de los animadores cuando se arrepintió de su decisión porque el doctor le explicó que la lesión no era tan grave.

"Y pucha me da lata pensar que si me hubieran dado esta oportunidad (de ir al médico) antes de renunciar, por ahí no habría renunciado. El médico me dijo que no era lo que creía", confesó.

La respuesta de "Gran Hermano".

Julio César Rodríguez y Diana Bolocco le pidieron que hablara con el Gran Hermano para que tomara una decisión respecto a su estadía en el reality show.

En el confesionario, Lucas explicó a el Gran Hermano que quería seguir en el programa y que ahora sentía que "tenía un propósito".

"Quiero hacer algo bueno de esto. Perdón, no voy a venir más a renunciar. He venido como seis veces. Si me echan, que me eche la casa, el público, como son las reglas", dijo.

Televidentes indignados

Gran Hermano aceptó que el profesor de jiu jitsu se reitegrara al programa, pero los seguidores del reality no dudaron en criticar a la producción, ya que con Crespo no se respetaron las reglas del reality.

"Pasó inmune, vio a sus familiares, no hizo pruebas, no compitió, agredió a un animal, rompió un microondas, renuncia, se arrepiente y lo dejan", comentó un usuario de redes sociales al respecto.

Por su parte, Chilevisión había publicado anteriormente un post en su cuenta de Instagram donde explicaban que la decisión de Lucas de abandonar el show era "irrevocable".

