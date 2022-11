Christina Applegate aparece por primera vez en público desde que reveló grave enfermedad

La actriz Christina Applegate reapareció en público este lunes para recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, luego de que revelara que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

La actriz de "Matrimonio con Hijos" y "Dead to Me" apareció en el evento en Hollywood en silla de ruedas y dio su discurso ayudada por un bastón.

Applegate agradeció en primer lugar a su hija: "Eres mucho más de lo que crees. Eres tan hermosa, amable, inteligente e interesante. Tengo la suerte de poder despertarme todos los días y llevarte a la escuela. Gracias por estar a mi lado durante todo esto".

En la ceremonia también estuvieron Katey Sagal y David Faustino, sus compañeros de elenco en "Matrimonio con Hijos", además de la creadora de "Dead to Me", Liz Feldman, y su co-protagonista Linda Cardellini.

It happened. Thank you everyone. Hollywood chamber of commerce. And ya know… everyone. pic.twitter.com/GmHU9XTSbR

Barefoot. For some with MS the feeling of shoes may hurt or make us feel off balance. So today I was me. Barefoot pic.twitter.com/eJBGg1Wyug