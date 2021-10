Don Francisco repitió su meme "sorprendido" y recordó su origen

Seis años después de sorprenderse en vivo por una declaración de la Presidenta Michelle Bachelet, Don Francisco recreó su famoso meme con cara de sorprendido y explicó sus sensaciones de ese momento.

En el programa "Pero con respeto" de Julio César Rodríguez, el animador recordó su viralizada imagen que lo mostró con cara sorprendida mientras Bachelet le revelaba que iba a hacer un cambio de gabinete en 2015.

"Puse esa cara porque tú tienes que ir muy rápido. Te sorprende. Es una noticia que tú no esperas, no sabes cómo reaccionar: qué decir, qué no decir", contó.

Además, recreó la imagen y trató de enseñarle la cara a Rodríguez.