El drama de Leo Caprile tras caótico incendio de su local

Este viernes se estrenará un nuevo capítulo del programa "Podemos hablar", donde diferentes invitados contarán historias íntimas y detalles de su vida personal.

Durante esta edición, que contará con invitados como Paty Maldonado, Daniela Muñoz, Christian Henríquez, llamarán la atención las historias de Leo Caprile, quien precisamente no lo ha pasado bien el último tiempo tras una serie de eventos desafortunados.

¿Qué dramas contará Leo Caprile en "Podemos Hablar"?

En conversación con Julio César Rodríguez en el espacio de CHV, el animador televisivo y conductor, quien sufrió un reciente accidente cerebrovascular, además comentará el dramático incendio de su local.

"No ha sido una época fácil después de la pandemia, yo me retiré de todo y me fui al campo, construí eso y eso me duró prácticamente un año, se quemó, mira, mira cómo era, un centro de eventos, donde yo servía a las mesas, yo la hacía todas", introdujo sobre el siniestro.

Leo Caprile relató que le costó mucho trabajo y esfuerzo construir el proyecto, que hizo con cariño y dedicación, para después verlo hecho cenizas, producto del sobrecalentamiento de la campana.

"Recibía la gente que llegaba en la micro, todo eso lo hice con mis manos, con mi sentido de la decoración, lo material, todo y un día a la medianoche, todavía me acuerdo, 14 de octubre del año pasado, siento unas explosiones y salgo y me doy cuenta que esto se estaba quemando", relatará en el espacio.

"Llego en calzoncillos, a pata pelada, sin celular y sin las llaves y me metí, quebré un vidrio y me metí, rescaté esa radio, unas esculturas, un par de máscaras que quería mucho y el resto se quemó todo", lamentó Caprile.

Además detallará los lastimosos momentos en medio y posteriores a la tragedia. "A mí me sacaron, un bombero y yo con una máscara de oxígeno y me dijo un rato más y te mueres y te mueres, entonces he tenido advertencias serias de como tengo que tomarme la vida, ni una copa, nada, nada...

"Es una pena tremenda, mis hijos iban a heredar eso, mis hijos trabajan conmigo y ya estamos planificando la reconstrucción de todas maneras", comentará el personaje a JC Rodríguez.

¿Cuándo se estrenará el nuevo capítulo de "Podemos Hablar"?

El más reciente episodio del estelar "Podemos hablar" podrá visualizarse desde 22.30 horas por CHV, y además se transmitirá a través de Youtube y Twitch a las 22:00 horas para ser comentado por la periodista María José Castro, conocida como Lady Ganga.