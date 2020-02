El servicio gratuito IMDb TV firmó acuerdo con Disney para emitir "Lost" y "Malcolm in the Middle"

La plataforma gratuita de streaming IMDb TV, propiedad de Amazon (y que actualmente está disponible sólo en EE.UU.), firmó un acuerdo con Disney para emitir, a partir de los próximos meses, las temporadas completas de 21 programas de televisión de propiedad del gigante del entretenimiento.

El paquete incluye las populares series Lost (2004-2010) y Malcolm in the Middle (2000-2006), según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

El drama sobre las aventuras de los supervivientes de un accidente aéreo en una isla perdida del océano Pacífico, transmitido originalmente por la cadena ABC (propiedad de Disney), debutará en el servicio el 1 de mayo, mes en que se cumplirá el décimo aniversario de su final.

Mientras, la recordada serie de comedia de FOX protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek estará disponible un mes después, el 1 de junio.

Otros títulos que llegarán a IMDb TV incluyen Ally McBeal, Desperate Housewives, Boston Legal, My So-Called Life, White Collar, The Glades, LA Law, Lie to Me, Private Practice (spin - off de Grey's Anatomy), Revenge, Roswell, St. Elsewhere, Ugly Betty y Terra Nova.

Los términos financieros del acuerdo, de momento, se desconocen, según precisó THW.