Falleció protagonista de emotivo capítulo de "Contra Viento y Marea"

Hoy con mucha pena nos despedimos de Víctor, un valiente que luchó hasta el final. Y se fue cumpliendo todos sus sueños... Descansa en paz amigo... Margarita, te deseamos toda la fuerza en este día... Eres una mujer valiosa... Te acompañamos en tu dolor... #ContraVientoYMarea

