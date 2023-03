Jenna Ortega recreó el baile de "Merlina" para Saturday Night Live

La actriz Jenna Ortega será anfitriona del programa "Saturday Night Live" este fin de semana.

Para la promoción del episodio, Ortega aparece junto a tres integrantes del espacio humorístico vestidos de "Merlina Addams", su personaje en la serie de Netflix creada por Tim Burton, negándose a repetir la coreografía del cuarto episodio del programa.

"Honestamente, esto está muy bien escrito solo que no quiero hacer el baile de 'Merlina' porque ya lo hemos visto tantas veces y creo que deberíamos hacer algo nuevo", dice la actriz a los miembros del elenco, quienes se decepcionan tras la negativa de la intérprete.

"No sería un sueño para nosotros hacer el baile contigo así que solo no lo hagamos", le responden los actores, convenciéndola finalmente de hacerlo al ritmo de "Bloody Mary" de Lady Gaga, canción que opacó a la original de la escena "Goo Goo Muck" de The Cramps a través de redes sociales.

Además de Ortega, que fue nominada a los Globos de Oro por su interpretación de la hija mayor de "Los Locos Addams", el programa contará con la participación musical de The 1975.