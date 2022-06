Karen Doggenweiler reveló su mayor fracaso en TVN

Este sábado, TVN emitió un nuevo capítulo de Buen Finde, el matinal de fin de semana conducido por Mauricio Pinilla y Karen Doggenweiler. En el episodio, la animadora de televisión que lleva más de dos décadas ligadas a la señal pública, confesó su mayor fracaso en el canal.

Karen confidenció que uno de los programas más malos que hizo en toda su carrera televisiva fue "Familias en Jaque", emitido en 2018, el cual no tuvo el apoyo de la teleaudiencia y la crítica especializada.

"Hay que fracasar. Por ejemplo, yo hice un programa muy, muy malo", partió diciendo y provocó la duda de sus compañeros.

"¿Cómo se llamaba el programa?", le preguntó Iván Torres.

"Era "Familias en jaque". No se acuerdan seguramente, porque no lo vieron muchos, pero a partir de un fracaso, uno trata de enamorarse de todos los proyectos, pero a ti te tinca decir 'a lo mejor no le va a ir bien', pero hay que caerse y después levantarse (...) Hay que fracasar, sino ¿cómo vas a disfrutar de los buenos momentos y las oportunidades que te da la vida, si uno no se ha caído?", explicó Karen.