Kathy Salosny reveló acoso sexual de Florcita Motuda en programa de TV

La animadora Kathy Salosny reveló en su reciente libro que sufrió acoso sexual por parte del músico y ex diputado Florcita Motuda.

La ex TVN escribió en su libro "El abuso no es un espectáculo", según TiempoX, que vivió el incómodo momento años atrás en un programa llamado "Memoria del Futuro" de la señal internacional, en el que compartió con Claudio Narea, Gabriela Velasco y Motuda.

"(Florcita) era de los que te decían que estabas rica o que te miraba descaradamente el poto. Hasta que un día estábamos en el set me lo agarró y yo le pegué un manotazo. Varios me vieron, ninguno de los otros hombres que me rodeaban dijo nada en mi defensa", escribió Salosny.

La también actriz le habría contestado "¿Qué te crees?" y el ex parlamentario le respondió "Ay, la mina histérica", de acuerdo al libro. Días después, el músico fue despedido del programa luego de que Salosny contara a dirección lo ocurrido.