Luis Pettersen pidió trabajo de conductor en pleno matinal

Luis Pettersen, la pareja de Fernanda Maciel, sigue buscando que se haga justicia por el crimen de la joven y de Josefa, la hija de ambos. Con tantos meses dedicado a esa labor, no hay bolsillo que aguante.

El ex taxista debió vender su vehículo y está quebrado. "Yo me quedé sin trabajo. Me he bancado este año y seis meses. Ya a mí se me acabaron mis ahorros, no he podido trabajar", dijo en agosto, cuando se declaró en bancarrota, según La Cuarta.

En Contigo en la mañana, de Chilevisión, Pettersen entregó más detalles de sus finanzas. "Me ha afectado porque como toda persona tengo gastos. Tengo un hijo, así que me he visto afligido. No me ha resultado nada laboralmente", contó.

"Yo lo único que quiero es que se termine este ciclo de mi vida y volver a ser el Luis que era antes. Estoy dispuesto a volver a trabajar. Siempre estoy mandando currículum. Para conductor de camiones, buses. Tengo licencia profesional para buses y todo eso", contó.

Revisa aquí el momento.

En una entrevista al mismo canal, Pettersen entregó supuestos nuevos antecedentes del crimen de la joven.