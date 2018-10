Paloma Aliaga se casó con Cristóbal Valenzuela en ceremonia íntima

La tarde del sábado, Paloma Aliaga contrajo matrimonio con Cristóbal Valenzuela en una viña de Macul ante cerca de 300 invitados que vieron a la pareja unirse legalmente luego de cinco años de relación.

Ambos se casaron en una ceremonia en la viña Santa Carolina, que partió a las 19:00 horas. De acuerdo a La Cuarta, Aliaga lució un vestido color crema brillante, mientras que Valenzuela optó por un traje negro y humita plateada.

Según LUN, las damas de honor de la novia fueron las dos hijas de su relación con Daniel Valenzuela, su hija en común con Cristóbal Valenzuela y la hija mayor de éste. Las cuatro acompañaron a Aliaga hasta el lugar donde se realizó la ceremonia dentro de la viña. La fiesta duró hasta las 2 de la mañana.

Dentro de la lista de invitados estaba Daniel "Palomo" Valenzuela, ex esposo de Aliaga y hermano de Cristóbal. Su presencia generó expectativas desde el anuncio de la boda, por lo que la prensa de farándula llegó hasta las cercanías de la viña en la previa del matrimonio.

Sin embargo, el conductor de radio y televisión no asistió al matrimonio. Según dijo a LUN, no pudo ir por compromisos laborales. "Estoy en Iquique. Tengo 20 eventos que cumplir para una marca de retail, lo que me impide ir", afirmó al diario.