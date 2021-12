Chica reality ganó 40 millones de pesos en una semana vendiendo sus gases

Stephanie Matto, una influencer estadounidense conocida por participar en el programa "Todo en 90 días", sorprendió al revelar cómo ha ganado miles de dólares en el último tiempo: vendiendo frascos con sus propios gases.

"Por petición popular, finalmente decidí empezar a vender mis gases en jarros en mi sitio web", relató la mujer de 31 años en sus redes sociales.

Según explicó, las primeras 100 personas en comprar accedieron a un descuento del 50%, llevando cada frasco por 500 dólares (unos 420 mil pesos chilenos).

En sólo una semana, Matto ganó casi 40 millones de pesos chilenos y hasta ahora ha duplicado esa cifra, según señaló.

"Muchos me han preguntado 'cuánto tiempo dura el olor' y es prominente los primeros dos días, pero me gusta decir que: una olida crea recuerdos que puede durar toda una vida", declaró la influencer, que también se dedica a vender fotos y videos eróticos.

Whats the perfect holiday gift this year you ask? A beautiful packaged, wrapped, and custom made fart in a jar 🥰 starting at $500 only on https://t.co/cNnuSMcsPl pic.twitter.com/QEw3nnle0R