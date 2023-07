¿Cuándo son y cómo ver la ceremonia de los Premios Emmy 2023?

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció las nominaciones a los Premios Emmy 2023, con lo más destacado de las series del último año.

La lista de nominados fue presentada durante este miércoles, teniendo a "Succession" como la serie con más nominaciones.

Pero también destaca "The Last of Us", serie de HBO que tiene el chileno Pedro Pascal como protagonista y quien suma tres nominaciones en total a los Premios Emmy.

¿Cuál es la fecha de los Premios Emmy 2023?

La ceremonia de los Premios Emmy 2023 está fijada para el próximo lunes 18 de septiembre en Los Angeles. Sin embargo, aún no se ha informado el recinto que acogerá la fiesta de la TV.

En la edición 2022, la ceremonia se realizó en el Microsoft Theater de Los Angeles, pero hasta ahora no ha sido ratificado el recinto.

¿Dónde transmitirán la ceremonia?

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de FOX, que retoma la ceremonia. El evento se distribuye entre los canales ABC, CBS, FOX y NBC, que se hacen cargo cada cuatro años.

En Latinoamérica, en especial en Chile, se transmitirá a través de TNT y TNT Series.