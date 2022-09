Zendaya reveló que Tom Holland fue al primero que le envió mensaje tras ganar un Emmy

La actriz estadounidense Zendaya logró su segundo Emmy la noche del lunes y contó a quién le envió mensaje tras conseguir el galardón.

La protagonista de "Euphoria" fue consultada por E! sobre quién fue la primera persona a la que le escribió tras recibir el Emmy a Mejor Actriz en Serie de Drama.

"No tuve que enviarle un mensaje de texto a mi mamá porque mi mamá está aquí esta noche, lo cual es muy especial", respondió Zendaya.

"Le envié un mensaje de texto a mi novio", dijo la actriz, en referencia a Tom Holland, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

