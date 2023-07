Benja Lagos se retira de las redes por acoso tras salir de "Gran Hermano"

El tiktoker Benjamín Lagos, primer eliminado de "Gran Hermano", anunció su retiro de las redes sociales debido al acoso que ha recibido después de salir de la casa.

A través de un live de Instagram, el joven de 21 años dijo: "Ha sido demasiado fuerte ver lo enferma que puede llegar a estar la sociedad. Se me fue por gran parte la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que soy un chanta culiao (sic) me lo terminé empezando a creer y estoy con un Síndrome del Impostor mal".

El influencer, que estuvo en la casa estudio por solo una semana, continuó asegurando que durante los últimos días "he pensado que soy lo más nefasto de la sociedad por tratar de ayudar y quizás no vivir todas las realidades, simplemente la que me tocó".

Asimismo, el creador de contenido motivación al afirmó que "no hay hueon que haya salido de esa casa que no se lo estén haciendo concha (sic)".

"Voy a frenar un poco en redes, no sé cuánto tiempo, no lo tengo definido", anunció el exestudiante de marketing.