Coni Capelli sobre romance con Jorge Valdivia: "Me hizo el famoso ghosting"

La ganadora de "Gran Hermano Chile" Constanza Capelli entregó detalles de su breve romance con Jorge Valdivia, relación que destapó en las primeras semanas de encierro.

En un adelanto de "Podemos Hablar", donde estará como invitada junto a Eskarcita y Pincoya, la bailarina contó que conoció al exfutbolista en un evento donde trabajó como anfitriona tras ser invitada al VIP por alguien del equipo de seguridad.

"Empiezo a bailar y de repente él se me acerca y me dice 'oye, teni' una cola', me doy vuelta y le digo '¿qué cosa?', porque pensé que me estaba hablando de la cola, del popin, y me dice 'no, amiga, de verdad, te está colgando una cola'. Yo tenía la jardinera colgando 3 metros, se me había desabrochado y yo ahí me morí de la risa", recordó Coni.

Luego del evento, la modelo estuvo saliendo con el "Mago" por uno o dos meses, terminando abruptamente la relación cuando el exjugador de Colo Colo decidió retomar su matrimonio con Daniela Aránguiz.

"Me dejó plantada, me dijo que fuéramos a un matrimonio (...) Yo tenía el pasaje comprado, me lo había enviado. Nos íbamos un viernes, y esto fue un lunes, de repente pasó el martes, le escribo y no me contesta. Miércoles y no me contesta. Jueves, no me contesta. No me habló más. Ghosting, me hizo el famoso ghosting", reveló la modelo.

"Me quedé con el vestido, tamaña vergüenza. Supe por Instagram que había ido con su mujer, con la Daniela", sentenció.