El drama personal que motivó a Fran Undurraga a entrar a "Tierra Brava"

La modelo Fran Undurraga se sinceró sobre sus verdaderos motivos para ingresar al reality show "Tierra Brava".

Previo a su entrada, la chica reality señaló que al programa "lo veo como un respiro a todo el caos que está pasando afuera del encierro", principalmente en relación a su vida personal.

Reciéntemente Undurraga se confesó al interior del encierro y señaló que, el motivo primordial de ingresar, tuvo que ver con la partida de su padre.

La pena de Fran Undurraga

En una íntima conversación con Luis Mateucci, la modelo indicó que "no entré por plata ni por fama, si no que para desconectarme con la vida que estaba llevando en Santiago".

"Estaba súper 'depre' porque falleció mi papá en febrero y mi mejor amigo en agosto. Cuando la gente que amas fallece y empiezas a sentirte sola de verdad, piensas estar con los animales o no sé", detalló con evidente tristeza.

Luego aseguró que "al parecer mi padre tenía cáncer y no se lo dijo a nadie, y eso fue lo más heavy porque en el último como que me alejé de él y no entendía que se estaba muriendo".

"Mi viejo era todo, es papá, mamá, es amigo. Era todo lo que tenía en la vida", lamentó Fran Undurraga.