Trinidad Cerda completó transición de género: "Finalmente soy yo al 100%"

La exparticipante del reality show "Gran Hermano", Trinidad Cerda, reveló que finalmente completó su transición de género tras someterse a una importante cirugía.

"Es un sueño cumplido. Finalmente soy yo al 100%. Estoy completa", contó a LUN la asistente de vuelo, que fue la octava eliminada en el programa de Chilevisión.

En el reality, Trinidad confesó ante sus compañeros que es una mujer trans, momento en el que recibió mucho apoyo en las redes sociales.

La última cirugía para la transición de Trinidad

Trinidad Cerda empezó su reasignación de género hace 10 años, pero sentía que le faltaba algo para culminar el proceso. Es por eso que el pasado 10 de noviembre se colocó implantes mamarios de 375cc y se hizo una "lipoescultura de feminización": se sometió a cambios en sus caderas, cintura y espalda.

"Esto para mí es el cierre de una transición que no siempre fue fácil, pero que ha sido muy bonita. Cuando salí de mi operación y vi mis implantes y mi cuerpo de verdad me puse a llorar. Fue muy emocionante mirarme, me siento mucho más femenina. Me puse a llorar cuando llegué al departamento. Fue muy, pero muy emocionante", dijo Trini.