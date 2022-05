Confirman nueva serie de "Rick and Morty" en formato anime

La cadena Adult Swim confirmó que está produciendo una nueva serie spin off de "Rick and Morty", aunque esta vez en formato de animación japonesa.

El desarrollo de esta obra estará bajo la dirección de Takashi Sano, el cineasta japonés que ya realizó dos cortometrajes estilo anime titulados "Rick and Morty vs Genocide" y "Summer Meets God (Rick Meets Evil)".

La serie llevará por nombre "Rick and Morty: The Anime" y contará con 10 episodios. Por ahora se desconoce cuál será su trama.

Este spin off se suma al ya anunciado "The Vindicators", una serie animada que se centrará en el grupo de súper héroes presentado en la tercera temporada de "Rick and Morty". Su estreno está proyectado para fines de este año.