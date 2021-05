"Grey's Anatomy" confirma su temporada número 18

En medio del estreno de los últimos episodios de su temporada número 17, la popular serie "Grey's Anatomy" confirmó la realización de una nueva temporada.

La noticia de la temporada 18 se entregó a través de la cuenta de Twitter de la producción, donde sus fanáticos festejaron y recordaron al saliente actor Jesse Williams ("Jackson Avery").

Aún le restan tres episodios a la temporada actual de "Grey's Anatomy". El estreno del season finale está fijado para el próximo 3 de junio.

Protagonizada por Ellen Pompeo y lanzada originalmente en 2005, la serie cuenta la historia de una unidad de cirugías de un hospital y sus doctores. En los últimos capítulos se incluyó como elemento narrativo la pandemia del Covid-19.

🎉🎉 Someone grab me a crash cart because #GreysAnatomy is coming back for Season 18! 🎉🎉 pic.twitter.com/GRGYgQr296