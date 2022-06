HBO cancela la serie "Raised By Wolves" tras dos temporadas

La cadena HBO anunció la cancelación de su serie "Raised by wolves" luego de dos temporadas emitidas.

"Pese a que no continuaremos con una tercera temporada, estamos profundamente agradecidos de este elenco estelar, su equipo y sus creadores, por su bello arte y habilidad única que permitió introducir a los fans a este mundo", dijo la empresa en un comunicado.

Por su parte el actor Abubakar Salim lamentó la decisión y aseguró que esto se debía a los movimientos comerciales y fusiones que estaba realizando Warner, "por lo que muchas historias no tendrán un final, y esa será 'Raised by wolves'".

La serie fue creada por Aaron Guzikowski y contaba la historia de dos androides que debían criar a un misterioso bebé humano en un planeta virgen.

El aclamado director Ridley Scott dirigió los dos primeros episodios y ofició como productor ejecutivo durante toda la serie.

