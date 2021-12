HBO comenzó a trabajar en nuevos capítulos de "Six Feet Under"

A 15 años de su fin, HBO está iniciando el desarrollo de nuevos capítulos de la serie dramática "Sex Feet Under", con su creador a bordo del proyecto.

Según Variety, el regreso de la serie está en las primeras etapas de desarrollo, con el creador, Alan Ball, y los productores Bob Greenblatt y David Janollari, asociados como productores ejecutivos.

El reporte indica que por ahora no hay ningún guionista confirmado y tampoco se ha decidido la trama, lo que significa que podría ser un reinicio o una serie secuela con los personajes en la actualidad de "Six Feet Under".

La serie, emitida entre 2001 y 2005, sigue la vida de la familia Fisher, que dirige una funeraria en Los Ángeles. El elenco incluyó a Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodríguez, Mathew St. Patrick y Rachel Griffiths.