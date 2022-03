HBO Max planea serie precuela de "IT"

Luego de dos películas exitosas de "It", Warner Bros. está trabajando con HBO Max para una serie precuela enfocada en el lugar donde se desarrolla la historia creada por Stephen King.

La tentativa serie tiene como título "Bienvenido a Derry" y se establecerá en la década de los '60, mucho tiempo previo a los eventos de "It: Part One", la película de 2017, y que incluiría la historia de origen de Pennywise the Clown.

Andy Muschietti, quien dirigió "It: Part One" y "It: Part Two" de 2019, será productor ejecutivo y los reportes indican que también dirigiría el primer episodio si el proyecto se convierte en serie por HBO Max.