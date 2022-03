"House of the Dragon" confirma su fecha de estreno

HBO confirmó la fecha de estreno de "House of the Dragon", la esperada serie precuela de "Game of Thrones" que ahondará en la familia "Targaryen".

La producción debutará en la pantalla chica el próximo 21 de agosto con una primera temporada que constará de 10 episodios inspirados en la novela "Fire & Blood" de 2018.

Al igual que "Game of Thrones" en sus inicios, esta serie contará con la supervisión y la producción de George R. R. Martin, autor de la saga literaria que ha dado vida a estos programas de televisión.

La historia de "House of the Dragons" estará ambientada unos 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones" y se enfocará en la consolidación de la Casa Targaryen gracias al poderío de sus dragones.

La producción tendrá en su elenco a Matt Smith, Emma D'Arcy, Milly Alcock, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Ryan Corr y Jefferson Hall, entre otros.