Jason David Frank, Tommy en los "Power Rangers", muere a los 49 años

El actor estadounidense Jason David Frank, recordado por interpretar a "Tommy" en el elenco original de "Power Rangers", falleció este sábado a los 49 años.

Así lo confirmó en su cuenta de Instagram el actor Walter Emanuel Jones, uno de sus compañeros de elenco en la recordada serie. "Mi corazón está triste por haber perdido a un miembro de nuestra especial familia", escribió el "Power Ranger" negro.

También lamentó su muerte Mike Bronzoulis, amigo y entrenador personal de Frank, quien detalló que "me siento terrible, él me llamó, me dejó mensajes y yo tardé mucho".

Si bien por ahora se desconocen las causas de la muerte de Jason David Frank, los detalles entregados por sus cercanos potencian la tesis del suicidio. Desde hace algunos años el artista padecía de depresión. En 2022 se divorció de su esposa Tammie.

En los 90 Jason David Frank se hizo mundialmente famoso al encarnar a "Tommy Oliver", el misterioso "Power Ranger" verde del elenco original. Posteriormente reinterpretó al personaje en diversas series derivadas.

Además el actor se desempeñó como luchador de UFC.