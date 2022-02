Jefe de "Los Simpson" respondió a "predicción" de invasión rusa a Ucrania

El showrunner de "Los Simpson", Al Jean, se refirió al episodio que, según los espectadores, predijo el conflicto entre Rusia y Ucrania que estalló esta semana.

El episodio, titulado "Simpson Tide" y que se emitió en marzo de 1998, tiene a "Homero" uniéndose a la Marina de Estados Unidos y disparando accidentalmente a su capitán a aguas rusas.

A esto le sigue una secuencia en la que Rusia revela que la Unión Soviética en realidad nunca se disolvió: mientras las tropas descienden por las calles, el Muro de Berlín resucita y Lenin vuelve a la vida desde su ataúd de cristal.

"En términos de predicciones, tenemos dos tipos", dijo Jean a The Hollywood Reproter. "Las triviales, como Don Mattingly metiéndose en problemas por su cabello en 'Homer At The Bat'", afirmó.

"Y luego están las predicciones como esta. Odio decirlo, pero nací en 1961, así que viví 30 años de mi vida con el espectro de la Unión Soviética. Entonces, para mí, esto es tristemente más la norma que una predicción. Nos dimos cuenta de que las cosas iban a estar mal".

"En 1998, cuando se emitió este clip, fue quizás el cenit de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero desde que Putin entró, casi todo el mundo ha dejado claro que es un tipo malo y que van a pasar cosas malas", sentenció.