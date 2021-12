Las series que brillaron en la temporada 2021

Durante 2021, los servicios de streaming fueron protagonistas en la industria de las series, liderando la mayoría de las producciones más populares del año, entre estrenos y regresos.

El año partió con la apuesta de Marvel junto a Disney+, "WandaVision", el primer paso para la llegada del MCU a las series. Los meses siguientes le siguieron otros personajes populares con sus propias producciones.

También hubo regresos notables, como el de "Dexter" o la nueva temporada de "Ted Lasso". Y sorpresas, como el trabajo de Kate Winslet en la miniserie "Mare of Easttown".

Aquí están las series que marcaron presencia en 2021, más un bonus track musical.

Dexter: New Blood

Hay regresos que no son necesarios pero hay otros que valen la pena, como es el caso de Dexter Morgan, que además tiene una nueva identidad 10 años después de su producción original. Con este retorno (que finaliza en enero) se aprecia una mejor percepción de la serie para poder dejar atrás esa gris despedida de una década atrás. Disponible en Paramount+.

El juego del calamar

Sin duda la serie más popular y comentada de 2021. Logró récords históricos para la plataforma de streaming y sus escenas y personajes sirvieron para innumerables memes. El drama de supervivencia hace reflexionar sobre el capitalismo, la desigualdad y la economía actual. Disponible en Netflix.

For All Mankind

Mientras Apple TV+ crece en producciones, algunas de sus primeras series no perdieron su calidad, como la segunda temporada de "For All Mankind", una serie que toma la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y le da una vuelta alternativa, es decir, que la nación europea pisara primero la Luna. Los nuevos capítulos confirmaron su robusta apuesta de ciencia ficción. Disponible en Apple TV+.

Hacks

El cruce de generaciones en la comedia queda plasmado en esta serie, que tiene a la legendaria Jean Smart (en un papel casi biográfico) como una comediante exitosa y millonaria que se enfrenta a su peor miedo: ser sacada de sus shows en Las Vegas y cambiada por nuevos y actualizados actos. Su personalidad se enfrenta a una joven guionista que deberá aguantar todo y más por conseguir dinero y trabajar para la comediante. Tiene 10 hilarantes episodios. Disponible en HBO MAX.

Loki

El personaje que se merecía una película propia tuvo un premio mejor: una serie que le dio la bienvenida oficial al multiverso de Marvel. Figuras como Owen Wilson o ascendentes como Gugu Mbatha-Raw y Jonathan Majors aparecen en esta producción que demostró que lo mejor de Loki es que pueden haber más de un Loki. Disponible en Disney+.

Mare of Easttown

El regreso de Kate Winslet a la pantalla chica vino con este potente drama de siete episodios en el que interpreta a una detective del pueblo de Easttown, que investiga la desaparición de una joven y el asesinato de otra, mientras se enfrenta a durísimos problemas familiares. Disponible en HBO MAX.

Succession

Después de arrasar en los Globos de Oro y Emmys de 2020, la esperada tercera temporada arribó este 2021 con el resultado de la conferencia de prensa de Kendall Roy. Son nueve capítulos que, como es habitual, van creciendo a medida que avanza la temporada. Disponible en HBO MAX.

Ted Lasso

En plena pandemia en 2020, la comedia protagonizada por Jason Sudeikis fue un alivio para todo el mundo y su retorno siguió llenando de alegría junto a los siempre esperanzadores mensajes del profesor Ted Lasso. Un impensado villano hizo más atractivo este segundo ciclo y abre las puertas para la tercera temporada. Disponible en Apple TV+.

The Underground Railroad

De la mano de Barry Jenkins (director y guionista de "Moonlight"), en mayo llegó esta miniserie basada en la novela de Colson Whitehead. Es una historia potente que atraviesa la pantalla con un relato mágico sobre la cruda vida de los afromaericanos en el siglo XIX. Una gran obra audiovisual. Disponible en Amazon Prime Video.

WandaVision

La expectativa de los fanáticos de Marvel estaba alta tras lo que fueron los primeros 10 años del Universo Cinematográfico de Marvel. Y con dos personajes secundarios, la serie logró impactar y seducir con un formato original definido como una "carta de amor a la edad de oro de la televisión". Homenajes, guiños y sorpresas que no pararon de principio a final, y que regalaron un personaje tan popular como "Agatha". Disponible en Disney+.

Bonus track:

McCartney 321 + The Beatles: Get Back

The Beatles fueron protagonistas durante este 2021 a través de dos producciones que abordaron distintos aspectos de su carrera: por un lado, Paul McCartney y el productor Rick Rubin revisitaron la música del bajista en el cuarteto (y unas pinceladas a Wings) en una serie documental de seis capítulos. Y por otro, el esperado proyecto de ocho horas de Peter Jackson, dividido en tres episodios, que presentan imágenes inéditas de la grabación de "Let It Be" y el legendario show en la azotea en Londres.

"McCartney 321" disponible en Star+.

"The Beatles: Get Back" disponible en Disney+.