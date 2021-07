"Loki" tendrá segunda temporada en Disney+

La serie "Loki" se convirtió en la primera de las producciones de Marvel en confirmar una segunda temporada que se estrenará en Disney+.

La popular producción utilizó este miércoles la escena de los créditos intermedios del capítulo final de la primera temporada para anunciar oficialmente que habrá un segundo ciclo, aunque no se detalló nada más.

"Loki" es la tercera serie de Marvel que se estrena en Disney +, tras "WandaVision" (que se emitió a principios de año) y "The Falcon and the Winter Soldier" (estrenada en marzo pasado).

La próxima serie será "What If...?" (11 de agosto) que explora lo que sucedería si los momentos importantes de las películas del MCU ocurrieran de manera diferente. Y antes de fin de año llegarán "Ms. Marvel" y "Hawkeye".