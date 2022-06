"Ms. Marvel" es la serie menos vista de Marvel en Disney+

La más reciente serie estrenada en Disney+ "Ms. Marvel" pasó a ser la menos vista del Universo de Marvel en la plataforma de streaming.

La producción registró la audiencia más baja en sus primeros cinco días desde el estreno el miércoles 8 de junio. De acuerdo a datos de Samba TV, 775 mil hogares estadounidenses vieron el estreno de la serie en ese periodo de tiempo.

Si se compara con las otras series del MCU en sus primeros cinco días, "Loki" obtuvo 2,5 millones hogares. Más atrás están "Moon Knight" y "The Falcon And The Winter Soldier" con 1,8 millones, "WandaVision" con 1,6 millones y "Hawkeye" con 1,5 millones.

Sin embargo, según Samba TV, "Ms. Marvel" obtuvo las cifras más altas entre los espectadores de 20 a 24 años si se compara con las otras producciones. También atrajo a una audiencia más diversa con "hogares afroamericanos, hispanos y asiáticos mirando a un ritmo más alto".