Nick Offerman se integra a la serie de "The last of us"

El actor Nick Offerman se integró al elenco de la serie de "The last of us" que está preparando la cadena HBO.

Según Variety, Offerman encarnará a "Bill", un sobreviviente de la pandemia que vive en su propio pueblo junto a "Frank", que será interpretado por Murray Bartlett.

Originalmente el personaje de "Bill" iba a recaer en el inglés Con O'Neill ("Chernobyl"), pero sus problemas de agenda lo obligaron a retirarse del proyecto.

Basada en la aclamada saga de videojuegos, esta serie contará con el chileno Pedro Pascal en el papel protagónico de "Joel" y con Bella Ramsey como "Ellie".

Además el elenco incluye a Gabriel Luna, Nico Parker y Merle Dandridge. Craig Mazin de "Chernobyl" escribirá la serie y será productor ejecutivo junto a Neil Druckmann, el creador de los títulos de Playstation.