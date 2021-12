No es de Marvel: Tom Holland eligió su serie de superhéroes favorita

En plena promoción de "Spider-Man: No Way Home", Tom Holland ha mostrado una de sus preferencias más allá del cine y eligió cuál es su serie favorita.

Consultado por Buzzfeed cuál adaptación de cómic elegiría para ver esta noche, el intérprete de Peter Parker tuvo varias opciones en su mano, como "The Boys", "The Dark Knight" de Christopher Nolan, "The Umbrella Academy", "Jessica Jones" y las películas anteriores de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"De todas las franquicias aquí, mi favorita sería 'The Boys'", dijo Holland sobre la serie de Amazon Prime Video basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, y que prepara su tercera temporada para 2022.

Asimismo, la cuenta oficial de "The Boys" reaccionó a la elección de Holland y expresó que "con gran poder, también debe venir un gran gusto", en referencia a la famosa frase de las películas de "Spider-man".