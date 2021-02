Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la serie de "The Last of Us"

Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la adaptación televisiva del videojuego "The Last of Us" que está preparando en HBO Craig Mazin, el creador de "Chernobyl" (2019).

"¡Estamos emocionados de tener a Bella en la familia de 'The Last of Us'! (...). ¡Ah! Y ahí va la otra mitad. ¡Entusiasmados de tener a Pedro a bordo de nuestra serie!", escribió este miércoles en Twitter Neil Druckmann, el máximo responsable del videojuego y que trabajará a cuatro manos con Mazin en esta serie.

En la producción Pascal dará vida a "Joel", el hombre adulto que protagoniza la historia, mientras que Ramsey será "Ellie", la joven que lo acompaña en la primera entrega del videojuego estrenado en 2013.

En 2020 se estrenó la segunda parte del videojuego, la que pese a los comentarios negativos, supo conquistar a la crítica.

Con este fichaje Pedro Pascal y Bella Ramsey volverán a compartir elenco desde la serie "Game of Thrones" donde, si bien nunca actuaron juntos, ambos interpretaron personajes muy queridos por los fanáticos.

Por ahora la serie de "The Last of Us" no cuenta con fecha de estreno.

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021