Protagonistas de "The Afterparty": "Es divertido estar rodeado de comediantes y tratar de hacer reír al otro"

Una reunión de ex alumnos que termina mal. Uno de ellos muerto y se debe encontrar al culpable. Así se desarrolla "The Afterparty", la comedia que estrenó recientemente Apple TV+ y que cuenta con un elenco llamativo, a cargo de la dirección de Christopher Miller.

Son ocho episodios en total (estrenados semanalmente en Apple TV+) que cuentan el presente y el pasado de este grupo de alumnos que decide celebrar una fiesta de reunión. Cada episodio presenta la perspectiva de un personaje diferente sobre lo que sucedió esa noche, tomando diversos géneros, desde la animación hasta la comedia romántica.

"La idea de juntar a todos estos actores es casi emocionante", expresó Ben Schwartz, que interpreta a "Yasper" en la comedia, en conversación con Cooperativa. "Me dijeron 'además de ti también estará esta persona y esta persona y esta persona', y se convirtió en una lista de las personas que he estado admirando durante la última década", agregó el actor sobre el elenco que incluye a Sam Richardson, Dave Franco, Tiffany Haddish, Zoë Chao, Ike Barinholtz, Ilana Glazer y Jamie Demetriou.

"Simplemente sabía que iba a ser bueno, porque los guiones eran buenos. Y Chris lo iba a dirigir", agregó Schwartz en referencia a Chirs Miller, que junto a Phil Lord están detrás de esta comedia y que suman créditos como directores de la películas de Lego y "21 Jump Street", además de guionistas de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "How I Met Your Mother".

"Si puedes hacer que a la otra persona le guste, ahora tienes algo que sabes y sabes que estás haciendo lo correcto", expresó también Sam Richardson a Cooperativa, que en la serie da vida a "Aniq", mejor amigo de "Yasper". "A todos también nos gusta lo que estamos haciendo, por lo que queremos obtener la reacción en el set de rodaje, pero esforzándote tanto por no reírte y arruinar las tomas", afirmó.

"Era difícil no reírse", complementó Schwartz, "porque es divertido estar rodeado de comediantes y tratar de hacer reír al otro comediante".

Lo más destacado de "The Afterparty" es que cada capítulo se enfoca en un personaje y cuenta su historia tomando algún género audiovisual. "Me encanta que todos interpretemos versiones más jóvenes de nosotros mismos", indicó Schwartz.

"No solo la actuación fue diferente, sino que la iluminación fue diferente", sumó Richardson, que aseguró que "los movimientos de cámara eran diferentes. Entonces todos actúan de una manera diferente y los eventos que suceden son diferentes. Así que se sintió como ser parte de siete espectáculos distintos. Tener todas estas historias que se reflejan entre sí pero aún así no son iguales fue realmente genial".

"Todas estas personas son divertidas", aseguró Miller, también en conversación con Cooperativa. "Son algunas de las personas más divertidas en el negocio en este momento. Y les estás pidiendo que creen un personaje y, aunque no viva en ese personaje en cada episodio, en cada uno tienen que hacer un tono ligeramente diferente de ese personaje".

"Todos son tan dulces", siguió Miller, "pero quiero decir que hay algo en Sam Richardson que es innegablemente encantador y es el hombre más amable y dulce de la vida real y se nota. Incluso cuando hace el papel de un gran imbécil con 'Ted Lasso', lo amas de todos modos porque es como un osito de peluche y un amor".

"The Afterparty" se estrena semanalmente los viernes en Apple TV+.