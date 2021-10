Regreso de "Sex and the City" tiene fecha de estreno en HBO Max

Como parte del evento de lanzamiento virtual de HBO Max Europe, se anunció hoy que la esperada serie "And Just Like That...", el regreso de "Sex and the City", debutará en HBO Max en diciembre.

La nueva entrega tendrá a "Carrie" (Sarah Jessica Parker), "Miranda" (Cynthia Nixon) y "Charlotte" (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

Además de la participación de tres de los personajes cuatro protagonistas originales, la serie tendrá a sus hijos: Cathy Ang interpretará a "Lily Goldenblatt", la hija mayor, y Alexa Swinton a "Rose Goldenblatt", la hija menor de "Charlotte". Nial Cunningham será "Brady Hobbes", hijo de "Miranda" y "Steve", mientras Cree Cicchino interpretará a su novia, "Luisa Torres".

La serie se está filmando actualmente en Nueva York y tendrá 10 capítulos disponibles en el servicio de streaming.