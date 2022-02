"The Marvelous Mrs. Maisel" se despedirá con su quinta temporada

En la previa del estreno de su cuarta temporada, "The Marvelous Mrs. Maisel" fue renovada para una quinta y final con la que se despedirá la comedia de Amazon.

La producción protagonizada por Rachel Brosnahan está enfocada en una ama de casa judía estadounidense que descubre su talento para la comedia en vivo después de que su esposo la deja.

Con tres temporadas emitidas y la cuarta que debuta este viernes 18, la comedia ha ganado tres Globos de Oro y 20 Premios Emmy, entre ellos uno por Mejor Actriz para Bosnahan y uno por Mejor Serie de Comedia.

