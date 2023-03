"You" fue renovada por Netflix para una quinta y última temporada

La plataforma Netflix decidió renovar para una quinta y última temporada su popular serie de thriller psicológico "You".

La producción protagonizada por Penn Badgley presentó recientemente en febrero y marzo su cuarta temporada y ahora va por el ciclo final.

Además, para la temporada 5 no estará como showrunner Sera Gamble (que ha dirigido la serie durante sus primeras cuatro temporadas) y los productores ejecutivos Michael Foley y Justin W. Lo asumirán el cargo.

"You" debutó en 2018 en el canal Lifetime con la historia de Joe Goldberg, gerente de una librería y asesino en serie que se enamora y desarrolla una obsesión extrema. Al año siguiente fue adquirida por Netflix.

Brace yourself for Joe Goldberg's final chapter.



You will return for a fifth and final season in 2024! pic.twitter.com/rbQBOnQPSJ