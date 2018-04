Malucha Pinto sobre Herval Abreu: Aquí hay una masacre

Malucha Pinto, una de las actrices de "Soltera Otra vez", comentó en Cooperativa la situación que está enfrentando el director de televisión Herval Abreu, tras las acusaciones de acoso reveladas durante el fin de semana, y acusó "cosas oscuras" para sacar adelante el reportaje que expuso la situación.

"Mi sensación en todo esto es súper compleja porque lo que yo conozco de Herval es sólo luz. Un hombre muy respetuoso, muy delicado, muy sensible, un gran líder de equipos. Eso es lo que yo vi, sentí, recibí de Herval", comentó Pinto.

Para luego sostener que "todo lo que ha venido en cuanto a estas demandas lo encuentro feroz. Abrazo, por supuesto, a todas las mujeres que tienen esta experiencia brutal de parte de él. Es algo que hay que abordar y enfrentar".

Aunque "también me parece que aquí hay una masacre. La sensación que tengo es que la intencionalidad desde la prensa con esto... Porque esto es algo generalizado. Este no es el zar de las teleseries que cae lapidado. Esta es una práctica generalizada no sólo en el mundo de la televisión, sino que en el mundo entero".

"Sé como se llevó a cabo esta investigación: con manipulaciones, con falsedad, poner a unos contra otros, decir cosas que no fueron. O sea, aquí había una manera de abordar este tema en que la intención, siento yo, no ha sido desenmascarar una manera de hacer las cosas en el mundo de la televisión, sino que ha sido una masacre realmente. Una persecución, un ir contra Herval, destruirlo... de parte de la Sábado de El Mercurio y ha estado llena de cosas muy oscuras".

Pinto aseguró que "yo le creo a las denunciantes", pero al mismo tiempo recalcó que "la vida no es blanco y negro. Y yo quiero a Herval. Creo que los seres humanos son horrorosos y maravillosos".

"Herval sí tiene una parte luminosa y maravillosa. Yo creo que Herval está enfermo. Por lo que veo, por lo que me encuentro, por lo que se ha ido abriendo".

"Creo, abrazo y solidarizo y estoy con todas las víctimas de esta situación. Espero de todo corazón de que Herval sea capaz de mirar esa parte de él y que pueda abordar este tema, desde donde hay que abordarlo, porque es un tema de salud", añadió.

