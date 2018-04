Director de "Soltera Otra Vez" es acusado de abuso sexual y laboral

Una inesperada noticia impacta al medio de la ficción nacional. Un reportaje publicado por Revista El Sábado apunta al director de teleseries Herval Abreu como responsable de abuso sexual en contra de, al menos, siete mujeres ligadas a la industria.

El realizador, cabeza tras títulos como "Adrenalina", "Machos" y "Soltera Otra Vez", asegura no haber tenido nunca "una relación con una mujer a la fuerza".

La guionista Bárbara Zemelman es una de las afectadas, quien detalló en el artículo el actuar de Abreu: Todo comenzó en 2011, cuando formaba parte del grupo de escritores de "Soltera Otra Vez". Herval propuso que uno de los personajes de la serie se llamara igual que Bárbara, ya que sonaba más "culiable" (sic).

"Dijo que era 'un nombre más culiable. Yo llevaba un mes de conocerlo y era una reunión de trabajo. Estábamos los cuatro guionistas y me quedé helada. Lo repitió como tres veces, que era 'súper culiable' llamarse así", comentó Zemelman.

Posterior a eso, la situación se tornó incluso peor. El acoso habría seguido a través de Whatsapp, donde se insinuó de manera sexual: "Me llega este mensaje que decía 'quiero hacerte el amor ahora'. Me quedo estupefacta y luego me pone 'ja, ja, ja'. Yo estaba en mi casa y lo encaré. Me dijo 'yo estoy enamorado de tu cerebro', 'me pareces tan inteligente', y les comenté a mis colegas lo que había pasado. Dijo que estaba enamorado de mi cerebro y que era 'un decir'. Le dije que no me parecía, pero él le bajó el perfil. Nunca dijo que fuera un error".

Carola Paz fue otra de las que se vio violentada por Abreu. La otrora actriz se adjudicó un papel protagónico en la teleserie "Rossabella", la que se emitía por ese entonces en Megavisión. "Herval me pedía que desfilara con ropa interior dentro de su oficina. Me decía que estaba gorda y hacía que odiara mi cuerpo. Como yo no era actriz y tenía ese papel, los demás hacían comentarios, pero no frente a mí. Daban por sentado de que había algo entre los dos", agrega Paz.

La obsesión por parte del director con Carola incluso trascendió hasta la familia de ella, quienes también fueron abordados por el creativo. Teresa González, madre de la intérprete, ahonda más en lo ocurrido: "Mi hija, en ese momento, no vivía con nosotros. Él empezó a hacer llamados a nuestra casa, porque no podía ubicar a Carola. Yo le pregunté quién la llamaba y me dijo que era Herval Abreu, el director de la teleserie, y que necesitaba ubicar a Carola. En una llamada yo le dije qué era lo que quería, qué era tan urgente. Él me explicó que era un problema de corregir vestuario. Me pareció súper raro".

Carola Paz incluso detalló un momento que vivió al interior del auto de Herval: "El me levantó el vestido. Metió la mano por debajo de mi vestido. Yo creo que el estaba intentando ver, dentro de toda su locura, si yo estaba excitada. Cuando me tocó me sentí congelada, porque no sabía qué hacer. No le quité la mano. Me debo haber acomodado para alejarme de su mano, pero no lo golpeé ni le dije nada. Me quedé muda y no le dije nada el resto de la noche. Sentía que iba en un túnel que cada vez estaba más oscuro. Hasta hoy me da asco acordarme", sentenció.

Actrices también aseguraron que Abreu realizaba castings nocturnos en su departamento, donde las invitaba recrear escenas subidas de tono, donde los besos eran parte primordial en el desarrollo de la historia.

Mariana Derderián asintió en esto, acusando que "hace tiempo que existe el secreto a voces de que Herval invita a las actrices a su departamento a hacer talleres o a practicar escenas, siempre de noche, y con vino, sushi y aperitivo. Yo lo escuché en 2014. Nunca nadie lo investigó".

Por su parte, Canal 13 ya tomó acciones al respecto. Javier Urrutia, director ejecutivo de la estación, dio libertad a toda aquella persona que quisiera hablar de este tema, además de facilitar un psicólogo para cualquier actriz que necesitara apoyo.

"Hemos vuelto a transmitir al interior del canal que este tipo de situaciones no son toleradas, no son amparadas; que son las personas las que cuentan con el respaldo y el apoyo del canal, y que las denuncias serán tratadas con seriedad, confidencialidad y rigor. De todo esto hemos sacado un aprendizaje muy importante, no sirve que tengamos tolerancia cero frente a este tipo de situaciones si las personas no se sienten con la posibilidad y la libertad de denunciarlas. Es ahí donde tenemos que actuar con fuerza", apuntó el mandamás.

Revisa el reportaje completo en el siguiente link.