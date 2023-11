Denise Rosenthal a críticos de su show en Teletón 2023: "Al que le gusta bien, y al que no..."

La cantante Denise Rosenthal formó parte de la jornada inaugural de la Teletón 2023, pero su show causó múltiples comentarios en redes sociales.

Su nuevo disco "Supernova" se robó la presentación de la compositora, lo que a algunos no agradó.

No entiendo quien toma las desiciones comerciales de denise rosenthal 🙄.. los singles del discos estaban mal elegidos y usarlos en el contexto teleton restan mas... — Oscar Bustamante ツ (@_OscarBuster_) November 11, 2023

¿Qué dijo Denise Rosenthal?

"No me he metido a Twitter. No tengo Twitter. Decidí desechar todas las redes sociales que a veces no son tan constructivas", dijo en la Teletón.

"Yo acá vengo a hacer mi pega con mucho cariño y amor, y al que le gusta bien, y al que no... que se vaya a comer", agregó.

Revive el show de Denise Rosenthal en la Teletón 2023: