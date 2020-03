Todavía queda marzo: Los estrenos que se vienen en Amazon Prime

Con el arribo de "Hunters" a fines de febrero, la serie donde Al Pacino caza nazis, desde Amazon Prime comenzaron marzo estrenando desde "The Lord of the Rings: The Two Towers" a las nueve temporadas de la serie "How I Met Your Mother".

Sabiendo que todavía queda mes, hay varios estrenos que están por venir y acá los repasamos:

"Kardashians con Keeping Up With The Kardashians" (14 de marzo)

Entra en la intimidad de una de las familias más conocidas de Estados Unidos con todas las temporadas en donde serás parte de la vida del clan Kardashian-Jenner y veras todas las altas y bajas de las hermanas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie.

"Midsommar" (19 de marzo)

Una pareja viaja a Suecia para visitar el legendario festival de mediados de verano de una ciudad rural. Lo que comienza como un retiro idílico se convierte rápidamente en una competencia cada vez más violenta y extraña a manos de un culto pagano. Cinta de Ari Aster ("Hereditary") que logró muy buenas críticas el año pasado.

"The Jungle Book" (20 de marzo)

Después de que una amenaza del tigre Shere Khan lo obliga a huir de la jungla, un niño llamado Mowgli se embarca en un viaje de autodescubrimiento con la ayuda de la pantera Bagheera y el oso Baloo. Película del 2016 dirigida por Jon Favreau.

"Placa de acero" (29 de marzo)

Una cinta mexicana donde al único policía honesto en la ciudad se le asigna un compañero perezoso y corrupto para derribar un círculo de crímenes del inframundo.

"Unsane" (31 de marzo)

Una mujer joven está involuntariamente internada con una institución mental, donde se enfrenta a su mayor temor, pero ¿es real o producto de su ilusión? Se trata de una cinta de 2018 dirigida por Steven Soderbergh con Claire Fox como protagonista.