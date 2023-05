El pastel de choclo se coronó como el mejor guiso del mundo

El sitio culinario TasteAtlas proclamó al mítico pastel de choclo chileno como el mejor guiso del mundo.

"La comida casera favorita de Chile, el suave y cremoso pastel de choclo, es un pastel parecido a un guiso que también es popular en Perú, Argentina y Bolivia. Consiste en carne molida, pollo, aceitunas negras, cebollas, huevos duros y masa de harina de maíz llamada choclo", reseñaron.

Agregaron un dato histórico sobre el choclo: "El maíz juega un papel clave en el plato, y como era de esperar, fue adorado por los antiguos incas, cuyo dios más importante era el dios del maíz. El maíz era tan importante para los incas que su jefe, que se creía que era descendiente de los dioses, plantaba las primeras semillas de maíz cada año".

En la lista no sólo está el pastel de choclo, sino que el pastel de jaiba quedó en el lugar 12 de los 50 mejores guisos.

Detallaron que la receta de este "guiso de cangrejo chileno que proviene de Santiago, donde se puede encontrar en la mayoría de los restaurantes. El plato está hecho con carne de cangrejo, pan sin corteza, ajo, cebolla, leche, ajíes, vino blanco, mantequilla, caldo de pescado, crema y especias como comino, orégano y pimentón en polvo".

"La combinación se hornea tradicionalmente en ollas de barro (pomaires), y cuando se hace, generalmente se cubre con queso rallado y se sirve con pan y un vaso de vino blanco de cuerpo medio", añadieron.

Find out more about the 50 best-rated casseroles: https://t.co/w9HEGkmBzG pic.twitter.com/g7niGCHQei