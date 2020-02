Embajada peruana criticó a medio británico por incluir al pisco sour y al ceviche como comida chilena

La embajada de Perú en el Reino Unido cuestionó una publicación del medio británico The Guardian, que incluyó al pisco sour y al ceviche entre los "imperdibles" de la comida chilena.

En una carta dada a conocer en su cuenta oficial de Twitter, el embajador Juan Carlos Gamarra precisa que "algunos de sus lectores ya habrán tenido la oportunidad de aprender que, desde los tiempos coloniales, se produce en el valle y en la ciudad de Pisco una bebida espirituosa única y de alta calidad con uvas traídas a América por los españoles".

"La producción de pisco en Perú está limitada a regiones geográficas específicas de la costa, incluyendo Lima, Ica, Arequipa y partes de Tacna y se obtiene exclusivamente del destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas", dijo.

La autoridad recordó que "el apelativo de origen de Pisco fue registrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) en 2005".

De forma irónica, el texto continúa indicando que "los más afortunados de sus lectores también habrán tenido el placer de probar esta fina y distintiva bebida, que también puede ser usada como ingrediente para el Pisco Sour, un cóctel creado por Víctor Morris, un emprendedor estadounidense, en Lima en 1915".

Junto a esto, Gamarra indica que el artículo "incluye una referencia al ceviche chileno, pero quiero apuntar que la imagen utilizada, perteneciente a Getty, incluye el texto 'acercamiento de un tradicional y delicioso ceviche peruano en un restaurant'".

"El ceviche se consume en muchas partes del borde del Pacífico, en cada una con diversas variaciones y características", planteó.

Finalmente, el embajador invita al medio "a producir contenido en la muy rica gastronomía que Perú tiene para ofrecer, en algún tiempo cercano, lo que estoy seguro será muy bien recibido por sus lectores".

The Embassy of Peru informs of the letter sent to The Guardian Labs regarding the mention of Pisco Sour as part of the "Chilean food experience". @guardian @GuardianLabs#pisco #piscosour #piscospiritofperu #peruviancuisine #gastronomy #peru pic.twitter.com/HeH30OaPcN