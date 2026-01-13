"Avengers: Doomsday": Primer vistazo a la alianza entre Wakanda y Los Cuatro Fantásticos

Marvel Studios difundió un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" que revela por primera vez una alianza entre Los Cuatro Fantásticos, Wakanda y Namor, en un escenario de cooperación forzada entre distintas naciones y realidades del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ante una amenaza mayor.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el avance presenta a Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) llegando a Wakanda, donde se reúne con Shuri (Letitia Wright), actual Black Panther, y con M'Baku (Winston Duke), quien se identifica como rey de Wakanda.

El encuentro confirma la integración de la Primera Familia de Marvel al mundo de los Vengadores, tras su desplazamiento desde la realidad Earth-828, ya insinuado en escenas previas del MCU.

El teaser también incluye a Namor (Tenoch Huerta), Namora (Mabel Cadena) y al pueblo talokanil, que tras su rol antagónico en "Black Panther: Wakanda Para Siempre" aparecen ahora vinculados a una alianza inestable frente al ascenso de Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

EW subraya que esta combinación de personajes tiene un fuerte respaldo en los cómics de Marvel. Black Panther debutó en "Fantastic Four #52" en 1966 y mantiene una relación histórica de conflicto tanto con Namor como con Victor von Doom.

"Avengers: Doomsday" tiene su estreno fijado para el 18 de diciembre, mientras que "Avengers: Secret Wars" llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.