"La Odisea" de Christopher Nolan presenta su primer trailer

Este lunes, Universal Pictures lanzó el primer trailer de "La Odisea", la ambiciosa película de Christopher Nolan basada en la legendaria obra de Homero.

Protagonizada por Matt Damon, la película sigue a Odiseo en su largo y sinuoso viaje de regreso después de la Guerra de Troya.

En el adelanto, se puede ver al protagonista naufragando por los mares junto a sus soldados, recorriendo tierras desconocidas y enfrentando numerosos obstáculos en su camino a casa.

Además de Damon, la cinta cuenta con un elenco conformado por Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo, entre otros.

El filme, que es el primero en ser grabado integramente con cámaras Imax, llegará a los cines el 17 de julio de 2026.