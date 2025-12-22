Caso "Muñeca bielorrusa": Senado aprobó acusación constitucional y destituyó al juez Simpertigue

El pleno del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra Diego Simpertigue Limare, removiéndolo de su cargo como ministro de la Corte Suprema por "notable abandono de deberes".

Con esta decisión, el magistrado de 68 años queda además inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo de cinco años.

A Simpertigue, vinculado al "caso Muñeca bielorrusa" e investigado como imputado por el Ministerio Público, se le acusa de viajar en cruceros por Europa con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Dicho viaje ocurrió solo días después de un fallo judicial favorable al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec en su litigio contra Codelco.

Actualmente, Lagos y Vargas se encuentran en prisión preventiva por su rol en esta trama.

Votación unánime

La jornada en el Senado estuvo marcada por un consenso transversal que superó cualquier barrera ideológica.

El primer capítulo de la acusación, que le atribuyó a Simpertigue haber incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes al intervenir directamente en la resolución de causas vinculadas al consorcio de origen bielorruso, fue aprobado por 43 votos a favor y ninguno en contra.

Las intervenciones de los senadores durante la votación del primer capítulo graficaron un amplio respaldo a la acusación contra el ahora exministro Simpertigue.

"Los hechos lamentablemente dan cuenta de un patrón: el juez resuelve a favor de una causa que involucra a ciertos abogados y luego toman juntos un viaje en un crucero, más allá del financiamiento", sostuvo Alejandra Sepúlveda (independiente).

Desde la UDI, Luz Ebensperger afirmó que "no se reprocha (a Simpertigue) su amistad ni los viajes, sino que se reprocha la omisión de información de tal relación; asimismo, no inhabilitarse para conocer del caso, infringiendo gravemente sus deberes constitucionales".

"Es incompatible (el actuar del magistrado) con el deber de imparcialidad, pues crea una apariencia de dependencia o reciprocidad que destruye dicho principio", señaló, por su parte, Claudia Pascual (PC).

En tanto, José Miguel Insulza (PS) reconoció que la destitución del exjuez "es una decisión dolorosa, (pero) está bastante claro que la culpabilidad o el error o la infracción existe en este caso".

"Los hechos son particularmente graves y están suficientemente acreditados en lo que a mí respecta", sentenció Rojo Edwards (PSC).

Por su parte, Felipe Kast (Evópoli) enfatizó: "Lo que hace fuerte al sistema judicial chileno y lo que hace fuerte a la política chilena es cuando frente a casos como este se reacciona, y por eso creo que, más allá del comportamiento particular (de Simpertigue) que nos toca hoy día juzgar y votar, espero que de esta crisis del sistema judicial -porque no es el único caso que estamos viendo-, la institución salga fortalecida y que no normalicemos comportamientos como este".

El diputado RN Jorge Rathgeb subrayó que todos en el Congreso "entendieron que los hechos que involucraban al ministro eran tales que no ameritaban otra decisión que la destitución. Es la única manera de buscar la recta justicia para que tengamos un Estado de Derecho como corresponde".

Su par socialista Daniella Cicardini agregó que "se ha constatado que hay notable abandono de deberes" y que la aprobación del primer capítulo por parte del Senado "va por el camino correcto".

"El tiempo nos ha dado la razón y creo que lo que la gente espera es que podamos combatir estas situaciones de irregularidad", sostuvo.

Los otros dos capítulos

Posteriormente, el segundo capítulo de la acusación fue rechazado por falta de quórum. Este apartado, que responsabilizaba a Simpertigue de notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, sumó 18 a favor, tres en contra y 20 abstenciones.

El mencionado capítulo argumentaba que el ahora exministro presuntamente "permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, un hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar".

Finalmente, el tercer y último capítulo, que acusaba a Simpertigue de infringir el deber de abstención, imparcialidad y probidad por el denominado "caso Fundamenta", fue aprobado por 33 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

El mea culpa de Simpertigue: "Fui demasiado inocente"

Tras la votación, el ahora destituido juez Simpertigue expresó: "Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir que sea contrario a eso".

"Estoy muy agradecido del Poder Judicial y la verdad es que, a pesar de lo que ocurrió, tengo la frente en alto. Los senadores dijeron que aquí no había corrupción y, por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo. Y si el Poder Judicial debe hacer alguna autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que sí se haga", agregó.

Consultado sobre si hará un mea culpa, Simpertigue respondió: "A mi edad parece absurdo, pero el que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las que debí haberme dado cuenta".