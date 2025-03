Haikyu!! presenta un episodio especial y avances de su película final

En un evento especial en Tokio, se revelaron detalles sobre la segunda película final de "Haikyu!!", titulada "Haikyu!! vs. Chiisana Kyojin (Little Giant)". Esta película es la continuación de "Haikyu!! The Dumpster Battle" y cuenta con un tráiler y un adelanto sobre un episodio especial.

Según reportó Crunchyroll, la historia se desarrolla después del enfrentamiento entre Karasuno y Nekoma, donde Shoyo Hinata y su equipo avanzan a los cuartos de final. Su próximo desafío es el Instituto Kamomedai, cuyo jugador estrella, Korai Hoshiumi, comparte el mismo apodo, "Pequeño Gigante", que el exjugador de Karasuno al que Hinata admiraba en su infancia.

También se anunció un episodio especial titulado "Haikyu!! Bakemonotachi no Ikutokoro" (El lugar donde van los monstruos), que se transmitirá en la televisión japonesa. Este episodio presenta el enfrentamiento entre la Academia Fukurodani y el Instituto Mujinazaka, destacando el duelo entre Kotaro Bokuto y Wakatsu Kiryu.

El manga original de Haikyu!!, escrito por Haruichi Furudate, fue publicado en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha desde 2012 hasta 2020, recopilando un total de 45 volúmenes.

La adaptación cinematográfica está a cargo de Production I.G, con Susumu Mitsunaka en la dirección y guion, Takahiro Kishida en el diseño de personajes y Takahiro Chiba como director de animación en jefe.