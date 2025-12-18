Autopsia revela que Rob Reiner y su esposa murieron por "heridas por objetos cortantes"

El cineasta estadounidense Rob Reiner (78) y su mujer Michele (70) fallecieron a causa de "múltiples heridas por objetos cortantes", concluyó este miércoles el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

La autopsia determinó que la causa del deceso de el director y su esposa, encontrados sin vida en su casa en el acaudalado barrio de Brentwood el domingo, fue "homicidio", lo que sugiere que sus muertes fueron causadas por una tercera persona.

El hijo de en medio de la familia, Nick Reiner (32), fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado del asesinato y este miércoles realizó su primera comparecencia ante un juez de Los Ángeles, siendo imputado de dos cargos de asesinato en primer grado y arriesgando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, aunque cercanos aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado en casa del comediante Conan O'Brien.

Los cuerpos del director de "When Harry Met Sally" y la productora fueron encontrados por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por un medio estadounidense.