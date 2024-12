Bob Dylan aplaudió actuación de Timothée Chalamet en "A Complete Unknown"

El cantautor Bob Dylan sólo tuvo elogios para el actor Timothée Chalamet por haberlo interpretado en la película biográfica "A Complete Unknown".

A través de su cuenta de X, el legendario músico se refirió a esta biopic y al desempeño de Chalamet, a quien calificó como "un actor brillante".

"Una película sobre mi llamada 'A Complete Unknown' que se estrenará pronto y Timothée Chalamet la protagoniza. Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro que va a ser totalmente creíble como yo, o un yo más joven, o algún otro yo", dijo Dylan, fiel a su estilo.

