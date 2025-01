Bruce Willis reaparece en público para agradecer a socorristas de incendios en Los Ángeles

En medio de los incendios que afectan a California- que ha destruido o dañado alrededor de 12.000 casas y cobrado la vida de 27 personas- varias celebridades han relatado sus experiencias, agradeciendo además a los rescatistas.

Bajo este contexto, Bruce Willis reapareció para agradecer a los socorristas que han trabajado para detener el fuego.

En un posteo de Instagram, compartido por su esposa Emma Heming, se ve al actor estrechando la mano de un agente de policía en Los Ángeles.

"Cada vez que se cruza un socorrista, Bruce no se pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un 'gracias por su servicio'", escribió Heming en la descripción del vídeo, que fue acompañado de la canción "Going to California" de Led Zeppelin.

Tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, el protagonista de "Duro de Matar" había estado alejado del ojo público.

Posteriormente, la mujer de Willis, hijas y su exesposa Demi Moore se han encargado de ir actualizando sobre su estado de salud, compartiendo algunas postales de reuniones familiares en redes sociales.