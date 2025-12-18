Chris Evans volverá como "Capitán América" en "Avengers: Doomsday"

El actor Chris Evans retornará al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al "Capitán América", personaje que encarnó durante las primeras películas de la franquicia.

El anuncio se realizó a través de un teaser de "Avengers: Doomsday" que está circulando en los cines junto a la pelíucla "Avatar: Fuego y cenizas".

Según diversos reportes, el video muestra a "Steve Rogers" (Evans) llegando en motocicleta a su casa en el campo, donde lo espera su hijo recién nacido. "Steve Rogers volverá para 'Avengers: Doomsday'", señala el teaser al concluir.

Esta será la primera vez que Chris Evans interprete al personaje desde "Avengers: Endgame" de 2019, donde "Capitán América" viaja al pasado para vivir su vida junto a la "Agente Carter".

En 2024 Evans reapareció en el MCU a través de "Deadpool and Wolverine", aunque interpretando a "Johnny Storm".

"Avengers: Doomsday" se estrenará mundialmente el 18 de diciembre de 2026.